وزير التنمية المحلية: عودة الحياة لطبيعتها في مدن شمال سيناء

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية مساء أمس في شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعواقل وشيوخ سيناء، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية، اليوم، بشمال سيناء وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المركز سيساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إقامة تلك المراكز حيث تم افتتاح مركزين في محافظتي أسوان وجنوب سيناء.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء حرص مع الوزراء على القيام بجولة تفقدية في شوارع مدينة العريش ولقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للتعرف على آرائهم بعد عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الزيارات المتتالية من الوزراء ومن قبلها جولة رئيس الوزراء في شمال سيناء تؤكد عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء، موضحا أن ما تعيشه مدن ومراكز المحافظة خلال تلك الفترة من استقرار وأمن جاء بفضل دماء الشهداء من الجيش والشرطة وتضحيات أبناء شمال سيناء على مدار السنوات الماضية.