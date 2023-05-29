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منسق بيت العائلة المصرية: نطالب بتشريعات للحفاظ على البيئة

03:42 م الإثنين 29 مايو 2023
منسق بيت العائلة المصرية: نطالب بتشريعات للحفاظ على البيئة

الشيخ أبو زيد الأمير

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كتب- إسلام لطفي:

ألقى الشيخ أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة وذلك في أولى جلسات المؤتمر الذي نظمه المركز المسيحى الإسلامى الإسلامى للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية.

وقال: هذا المؤتمر يصب في المصلحة العامة فإننا أمام قضية في غاية الأهمية فهي خطر داهم على البشرية جميعها، لذلك يعتبر دور رجال الدين دور توعوي في المقام الأول ويؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة.

وأضاف: نحن نطالب بتشريعات للحفاظ على البيئة مما يؤدى على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، لذلك إن دور علماء الدين في توحيد الجهود بين جميع قيادات الدولة لمواجهة التحديات التى نواجهها فى التناغم مع الطبيعة وتوجيه أبحاثنا وعلمنا للحفاظ على البيئة.​

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