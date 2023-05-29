انخفاض ملحوظ ثم ارتفاع كبير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس و3 ظواهر جوية متوقعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا بداية من اليوم على أغلب المناطق، حيث تنخفض الحرارة 3 درجات.

وأضافت غانم لمصراوي، أن طقس اليوم يتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن حالة الطقس على أغلب الأنحاء.

وأكدت غانم، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وربيعية على المناطق الشمالية، فيما عدا بعض المناطق الشمالية التي تشهد برودة في ساعات الليل المتأخرة.

وعن سرعة الرياح، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح ستبدأ في الهدوء بداية من اليوم عن اليومين الماضيين، وتنحصر في بعض المناطق في جنوب سيناء، وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة فضلا عن تراجع فرص سقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء المقبل، كما تنشط الرياح مرة أخرى على أغلب المناطق بداية من يوم الخميس.

وأكدت أن درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة تتراوح بين 31 حتى 32 على القاهرة الكبرى، بينما تصل يوم الأربعاء والخميس لـ36 درجة.​