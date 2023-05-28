اتحاد المصارعة: أحمد بغدودة ليس سوبر مان.. لدينا أبطال رفضوا ملايين التجنيس



كتب- نشأت علي:



شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول أزمة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة، خلال مناقشات استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد باريس 2024، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

ووجه رئيس لجنة الشباب عددًا من التساؤلات للقائمين على اتحاد المصارعة، حول أسباب هروب اللاعب وإحالة عدد من أعضاء الاتحاد للنيابة.

وعقب نبيل الشوربجي، أمين صندوق اتحاد المصارعة، قائلًا إن والد اللاعب أثار اللغط بمعلومات مضللة قالها في وسائل الإعلام، وأدعى فيها أن الاتحاد خصم منه مكافآت الفوز في البطولة، وهو ما يتنافى مع الواقع.

وأشار إلى أن بغدودة تم اختياره في المشروع القومي للناشئين وظل فيه من 2012 إلى 2017، ثم انتهت فترة تدريبه وانتقل للعب في مركز شباب بيلا، وبعد فترة قرر الاتحاد ضمه من بيلا للمشروع القومي للصفوة لتحسين دخل اللاعب حيث يتقاضى ألفي جنيه من " الصفوة" و3 آلاف من اتحاد المصارعة.

وأضاف أمين الصندوق أن لائحة اتحاد المصارعة، تنص على أن انتقال أي لاعب من نادي لأي جهة يسدد 13600 جنيه لصالح الاتحاد، وتم الاتفاق مع اللاعب على خصمهم من راتبه من الاتحاد، لافتا إلى أن "بغدودة " كان له لدى الاتحاد 18 ألف جنيه أجر 6 أشهر، وتم خصم الضرائب منها ورسوم الانتقال من بيلا.

وأشار إلى أنه قبل هروب اللاعب بـ3 أيام تم فتح أزمة الخصم من مرتبه بحضور مسئولي وزارة الشباب، الذين علموا بتلك المشكلة لأول مرة، لافتا إلى أن الوزارة لا دخل لها في أزمة اللاعب وعندما علمت بالمشكلة وعدت "بغدودة" برد المبلغ له عقب عودته لمصر.

وتابع أمين صندوق اتحاد المصارعة حديثه: "بغدودة ليس سوبر مان وأخطأ خطأ كبير وسيؤدي التعاطف معه إلى هروب أبطال آخرين"، وأضاف: "لدينا أبطال يتلقون عروضًا بالملايين مثل كيشو وسمر حمزة ورغم ذلك يرفضون تلك العروض بدافع الانتماء".