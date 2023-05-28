هدم مقابر.. خريطة أحدث 3 محاور مرورية بالقاهرة

سيول على 3 مناطق اليوم.. تفاصيل تقرير التنمية المحلية بشأن الطقس

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة إنشاء وتنفيذ عدد من المحاور الجديدة في نطاق أحياء العاصمة لتكون أحدث محاور مرورية في القاهرة.

محور شمال طرة بطول 6 كم

يتم إنشاء محور شمال طرة والذي يتكون من محور وكوبري جديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كم.

محور عبد المجيد محمود بطول 7 كم

تواصل الحكومة أعمال تنفيذ محور المستشار عبد المجيد محمود في نطاق محافظة القاهرة من أجل تيسير الحركة المرورية وخاصة في منطقة المقطم.

ويبلغ طول محور المستشار عبد المجيد محمود 7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، وينقل الحركة المرورية من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا إلى كورنيش النيل، وسيؤدي عقب الانتهاء منه لتخفيف الضغط عن شارع 9 بالمقطم، وعن محور ياسر رزق.

محور صلاح سالم

يتم تنفيذ محور صلاح سالم الجديد في نطاق محافظة القاهرة لخلق حالة من السيولة المرورية، وفي هذا الإطار يتم إزالة وهدم عدد كبير من المقابر التي تعترض مسار الطريق في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.