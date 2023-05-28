عمر هاشم: مبادرة "اعرف قدر نبيك" ليست تأليفًا من وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة على إطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك، قائلا: "لا شك أن الداعي للصلاة أمر رباني ونبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، وأمر رباني حينما قال فصلوا عليه وسلموا تسليما".

وأكد خلال كلمته في إطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك"، من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله، اليوم، أن الله كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل لحظة وكل حين إلا وتستطع الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل نصف التشهد يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم".

وتابع:"هذه المبادرة ليست تأليفا من وزير الأوقاف أو تثقيفا من العلماء، لكنها تمسكا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين، هي صدر الحق من عند الحق الله تعالى، فإننا في أمس الحاجة إلى التضرع إلى الله، فما في أمة مرّ بها بأس إلا تضرعت إلى الله والتقرب إلى الله والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الغمة وفك الكروب وسنرى ثمرة هذه المبادرة خير وحق على مصرنا الحبيبة بإذن الله ".