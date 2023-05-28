​​خطوات إعادة الاستعلام لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلانات سكن لكل المصريين، ومن أهم الإعلانات التي يتم الاستعلام عنها هو الإعلان العاشر.

ويلجأ بعض الحاجزين إلى تقديم طلب إعادة استعلام وارفاق مستندات جديدة نتيجة تغير بعض المعلومات الاساسية مثل الحالة الاجتماعية وتغيير الوظيفة، فيتم استكمال الأوراق وتقديم طلب إعادة استعلام على النحو التالي:

- يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من هنا..

- تقديم طلب إعادة الاستعلام تبدأ بتوجه الحاجز لأقرب مكتب بريد مميكن لعمل إعادة استعلام، مرفقا بالطلب المستندات الجديدة التي يريد تغييرها.

- يتم إرفاقه بصورة الرقم القومي للزوج والزوجة، عنوان مقر العمل والمنزل، رقم الهاتف المحمول، وشهادة بصافي الدخل عن آخر 3 أشهر مختومة من جهة العمل، مع طلب إعادة الاستعلام مع شرح السبب.

- كما يتم إرفاق برنت تأمينات، إيصال مرافق حديث.

- وسداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري بالبريد.

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