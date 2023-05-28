نقيب الفلاحين: سعر البصل أغلى 10 أضعاف عن نفس التوقيت العام الماضي

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني حيث زادات عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، حيث باع مزارعي البصل طن البصل العام الماضي بقيمة ألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه، بينما يباع سعر طن البصل الأبيض للتصدير بـ14 ألف جنيه.

وأضاف أبوصدام أن العشوائية في الزراعة والتسويق هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، بالإضافة إلى أن خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة، أدت لتقلص المساحات المنزرعة بالمحصول، وبسبب التهافت على التصدير انخفض المعروض من المحصول في السوق المحلية، ما أدى لزيادة سعره في النهاية.

وتابع عبدالرحمن ان زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 الف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طن وطبقا لاسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 الف جنيه اما باسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 الف جنيه

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الإسراف في التصدير سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، ويحفز الفلاحين لزيادة المساحات المزروعة منه الموسم المقبل بدرجه أكبر من المطلوب.

وأكد نقيب الفلاحين أن نهاية موسم البصل منتصف شهر يونيو المقبل، قائلًا إن البصل المنتج محليا يصلح للتصدير حيث تطلب الدول المستوردة مقاسات معينة للثمرة ودرجة جودة معينة، فيتم فرز البصل ليصدر المطابق للمواصفات المطلوبة وتباع الفرزة في السوق المحلي ويخزن التجار كميات كبيرة منه في عدة أماكن أشهرها قرى نكلا وذات الكوم بمحافظة الجيزة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في تصدير البصل حسب الوضع المحلي حتى لا ترتفع الأسعار.