​عضو "اقتصادية النواب" يطالب بزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية، في مشروع موازنة العام المالي الجديد، لتحقيق توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الكثافة داخل الفصول لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد عبدالحميد في بيان له، على تأييده الكامل لمطالب اللواء يسري الديب رئيس الهيئة، التي نادي بها في جلسة الحوار الوطني بضرورة قيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة ورفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.