صوت الرعد.. غطاء كثيف من السحب الممطرة وأتربة على مناطق متفرقة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصاد، إنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا ومصحوبة بصوت الرعد على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية ونشاط الرياح خلال هذه المناطق أيضا مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فهي على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت، وتبلغ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

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