برلماني يطالب الحكومة بالبحث عن بدائل جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضخ المزيد من اللحوم الحمراء داخل المجمعات الاستهلاكية وإقامة المزيد من الشوارد لبيع اللحوم الحمراء والمواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.

وتساءل "خضراوي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين: هل صحيح ما تناولته بعض وسائل الإعلام في تقارير لها أن هناك أزمة كبيرة تشهدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب عدم توافر اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية، والتي كانت تعتبر الملاذ الأخير للمواطنين في الحصول على اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بالأسواق الحرة لتتراوح ما بين 300 جنيه إلى 400 جنيه على حسب المناطق.

وأشار إلى أن المواطن البسيط كان يعتمد على المجمعات الاستهلاكية للحصول على اللحوم السودانية سواء الطازجة أو المجمدة وبأسعار مناسبة لإمكاناته البسيطة كبديل للحوم البلدية باهظة السعر، فأصبحت الآن غير متوافرة، وكذلك ارتفع سعرها أكثر من 3 أضعاف تقريبا لتصل إلى 195 جنيها.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي إن هناك تقارير صحفية اعترف فيها عادل رشدي، رئيس شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالأزمة موضحا فيها أن هناك ضعفا كبيرا في توريد اللحوم السودانية للمجمعات، فمتوسط التوريد يصل إلى 14 ذبيحة يوميا، والذبيحة تقسم إلى نصفين، ويتم توزيعها على حوالي 28 مجمعا فقط من إجمالي 140 مجمعا لبيع اللحوم السودانية، وهذا ضخ ضعيف جدا، مطالبا الحكومة بالبحث وبسرعة عن بدائل جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء.

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