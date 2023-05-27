لمدة يومين.. سبب عدم ظهور أشعة الشمس رغم ارتفاع الحرارة



كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب غياب أشعة الشمس لليوم الثاني على التوالي في العديد من المناطق.

وقالت منار غانم، لمصراوي، السبت، إن غياب أشعة الشمس يرجع إلى وجود غطاء سحابي من السحب على أغلب مناطق الجمهورية يمنع ظهور أشعة الشمس منذ أمس الجمعة وحتى اليوم السبت.

وأضافت أن: رغم غياب أشعة الشمس إلا أنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة وذلك نتيجة وجود كتل هوائية حارة قادمة من المناطق الصحراوي.

وأشارت إلى أنه متوقع أن يكون اليوم السبت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل على القاهرة الكبرى 36 درجة نهارا بينما تصل إلى 42 في المناطق الجنوبية.

وأوضحت منار غانم، أن درجات الحرارة الصغرى بدأت تتحسن خلال فترات الليل وتتراوح بين 22 و23 درجة ما يعني أن الجو اللطيف، محذرة من رياح مثيرة للرمال والأتربة تنشط اليوم.

وتابعت: "يوجد فرص تساقط الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الجنوبية ومستمرة منذ عدة أيام كأمطار خفيفة إلى متوسطة بينما رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، وقد تصل الأمطار إلى القاهرة".

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