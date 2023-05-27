يعبر النيل بطول 6 كم.. تفاصيل محور شمال طرة الجديد

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كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحيي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين.

رافق المحافظ في جولته جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشملت الجولة تفقد محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبري جديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

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