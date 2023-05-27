بيان عاجل من نقابة القراء بعد غناء ممدوح عامر في أحد الأفراح

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها بشدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم السبت، أنه كان الأولى بالقارئ ممدوح عامر أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن.

وأكدت النقابة، أنها ستقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

كان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، كشف أن النقابة تفحص حاليًا الفيديو المتداول للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي أغنية لأم كلثوم في أحد الأفراح.

وقال نقيب القراء في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو المتداول للشيخ ممدوح عامر والذي يؤدي فيه أغنية للسيدة أم كلثوم، للتحقق منه ومعرفة ملابساته، وإثبات ما إذا كان حقيقيا أم لا، لاتخاذ قرار بشأن على الفور.

وأشار نقيب القراء، إلى أن الشيخ ممدوح عامر ليس عضوا بالنقابة، إلا أن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ أي قرار تأديبي تجاه أي قارئ سواء كان عضوا أم لا، فهي المنوط بها الحفاظ على كتاب الله وتلاوته على النحو الصحيح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع "أمر عذاب" من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.