وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بالمتحف الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، يرافقه عددا من الوزراء والمسؤولين والسفراء، مهرجان الزهور في دورته الـ90 بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي بالجيزة.

ويستمر مهرجان الزهور هذا العام لمدة شهر كامل ويشارك فيه أكثر من 200 عارض.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.​