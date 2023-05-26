للإنسان والحيوانات.. إعلان تفاصيل أكبر ورشة تحنيط فرعونية في سقارة غدًا
كتب- محمد شاكر:
يعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، غدا السبت، عن كشف أثري بمنطقة آثار سقارة، يحتوي على أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار: إن البعثة الأثرية المصرية العاملة في الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة، مشيرا إلي أن وزير الآثار سيعلن عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد كاملة غدًا السبت في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد تفقد في منتصف أبريل الماضي موقع حفائر البعثة الأثرية المصرية بسقارة والتقى الوزير بفريق العمل ويوجه لهم الشكر على الجهد الكبير المبذول وأكد على ثراء وتميز التجربة السياحية بالمنطقة الأثرية وموقع حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة "البوباسطيون" بمنطقة آثار سقارة، في أول زيارة له للمنطقة الأثرية منذ توليه حقيبة السياحة والآثار.
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