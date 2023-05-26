إحباط تهريب أسلحة بيضاء ومخدرات مع راكبين قادمين من السعودية

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من الأسلحة البيضاء، فور وصولها من العاصمة السعودية الرياض، وأخر أجنبي يخفي كمية متنوعة من المخدرات وسلاح أبيض فور وصوله من جدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكبة، وكلّف ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية من الأسلحة البيضاء بلغ عددهم 10 قطع، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وتبين أن المحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، استوقف خالد الديب مأمور الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وكلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط كمية من متنوعة من المخدرات وسلاح أبيض، وبلغ عددها قطعة تزن 30 جرامًا من نبات الماريجوانا داخل برطمان زجاجي، و13 كبسولة بداخلهم زيت الماريجوانا، و3 زجاجات بداخلهم زيت الماريجوانا السائل وخزان "تانك" وشيشة إلكترونية بهم نفس المخدر، و2 مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، ومطواة ذات نصل معدني حاد أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون سالف الذكر.

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 48 ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 50 ضد الراكب، بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبة والراكب للنيابة.