نسب الرسوم الجديدة على ساعات اليد وسماعات الأذن والبن والحفلات

كتب - مصراوي:



وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها الذي عقد الأربعاء الماضي، على تعديل على تعديلات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وشملت التعديلات فرض رسوم على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن، والحفلات والعروض الترفيهية وبعض المنتجات الغذائية.

ويوضح "مصراوي" نسب الرسوم الجديدة التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على النحو التالي:

- فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري ، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص.

- فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.

- فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

-فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

-فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.

- فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.

- رسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.