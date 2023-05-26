وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين ويشارك في "الصلاة على النبي"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، حول "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم".

وأدى صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق.

وشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق. في مبادرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من 3 لـ 5 دقائق بعد صلاة الجمعة، بصحبة عدد من قيادات الوزارة.

وأصدرت وزارة الأوقاف، أمس، بيانا بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والتي تؤدى عقب صلاة الجمعة غدا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه، منها : حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد : فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته ، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

وشددت على أنه لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه ، و إلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!.

وأشارت إلى أن من أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) وهو ما سنحرص على فعله بإذن الله تعالى، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عدد خلقك ورضا نفسك وسعة علمك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه (صلى الله عليه وسلم) وترضى بها عنَّا يا رب العالمين.

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