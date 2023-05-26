ياسر الشرقاوي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، من الجامع الأزهر القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، بحضور قيادات الجامع الأزهر الشريف.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

ولا يلتزم الجامع الأزهر الشريف، بموضوع الخطبة الموحدة التي تحددها وزارة الأوقاف، إذ أنه يتبع لمشيخة الأزهر، بعد أن تنازلت عنه الوزارة لصالح المشيخة في عام ٢٠١٤.

ومن المقرر، أن تشهد مساجد وزارة الأوقاف، اليوم، بعد صلاة الجمعة حدثا مهما للمرة الأولى، وهو أداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن سبب الدعوة لأداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد غدا بعد صلاة الجمعة، يرجع إلى أن موضوع الخطبة هو "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم"، وحبا وكرامة لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

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