قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم عددا من الأنشطة الثقافية والرياضية لأبناء سيناء

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، عددًا من الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لأبناء سيناء من المراحل التعليمية المختلفة والأيتام وذوي الهمم بحضور محافظا شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من الشخصيات العامة، في إطار التواصل المستمر والمشاركة المجتمعية للقوات المسلحة مع المواطنين من أهالي سيناء.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء وتوفير حياة كريمة لأبناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية عن الدور البطولي لأهالي سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر1973 وعمليات مكافحة الإرهاب ومحاضرة دينية بعنوان "أيتام صنعوا التاريخ" وتنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وعروض للموسيقات العسكرية.

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الأيتام وعدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ممن لهم دور بارز في العمل المجتمعى بشبه جزيرة سيناء.