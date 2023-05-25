إعلان

BBC

رغم الأجواء الصافية.. تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق الآن

01:20 م الخميس 25 مايو 2023
رغم الأجواء الصافية.. تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق الآن

طقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود أجواء صافية ومستقرة على أغلب الأنحاء الآن.

وقالت الأرصاد، إنه بالنسبة لدرجات الحرارة الآن، فتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

كما أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

349133925_190574793525451_5203361466516628787_n

سوق مصراوى

طقس مستقر أجواء صافية ومستقرة الأرصاد الجوية تكاثر السحب الممطرة طقس أمطار

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market