رغم الأجواء الصافية.. تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق الآن
كتب- محمد نصار:
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود أجواء صافية ومستقرة على أغلب الأنحاء الآن.
وقالت الأرصاد، إنه بالنسبة لدرجات الحرارة الآن، فتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.
كما أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.
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