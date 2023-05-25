ما أهمية استخدام ضمادات الجروح وأنواعها؟.. هيئة الدواء تكشف

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أهمية استخدام ضمادات الجروح وأنواعها، والتي يتم وضعها على الجرح لتعزيز التئامه وحمايته من المزيد من الضرر.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، أن الاستخدامات المختلفة للضمادات، تشمل: وقف النزيف، الحماية من العدوى، امتصاص الإفرازات، تخفيف الألم

أنواع الضمادات

أشارت الهيئة إلى أن هناك عدة أنواع لضمادات الجروح، تشمل:

- البلاستر الطبي (plasters)

يعتبر البلاستر الطبي عنصرًا أساسيًا في الإسعافات الأولية، يستخدم لتغطية الخدوش والجروح الخفيفة والسطحية.

- الشاش (gauze)

من أكثر الأنواع شيوعاً؛ يصنع من القطن، ويستخدم على الجروح الملتهبة، والجروح التي يخرج منها إفرازات أو نزيف، أو على جرح مصاب ببكتريا أو فطريات، وفي الإصابات التي تتطلب تغيير الضمادات بشكل متكرر.

- الضمادات الرغوية (Foam Dressing)

عبارة عن ضمادات جروح ناعمة ولطيفة، مصنوعة من مادة البولي يوريثان، أو من طبقة مغطاة بالچل، مفيدة للجروح التي تخرج منها إفرازات بكميات متوسطة إلى عالية، مثل: القدم السكري وقرح الفراش.

- ضماد غرواني مائي (Hydrocolloid dressings)

هي ضمادات شفافة، ذات امتصاص عالي، تتكون بشكل أساسي من طبقة لاصقة أو طبقة رغوية تحتوي على مواد عند وضعها على الجرح والإفرازات تشكل حاجز، وذلك لخصائصها غير المنفذة للماء والهواء، ولا تستخدم على الجروح الملتهبة.

- ضمادات الهيدروچل (hydrogel wound dressing)

تعمل على ترطيب الجرح؛ مما يسمح بنمو الخلايا وتسريع شفاء الجرح؛ وذلك كونها تتكون بشكل أساسي من الماء. ويجب استخدام نوعا آخر من الضمادات لتثبيتها، كونها غير لاصقة،ولا تستخدم على الجروح الملتهبة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية إن اختيار النوع المناسب من ضمادات الجروح يضمن سرعة العلاج، وحماية الجرح من المضاعفات المحتملة والالتهابات.

وفي سياق آخر، قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح للتعامل الأمثل عند الإصابة بجرح بسيط، قائلة إنه يجب اتباع التعليمات التالية:

- غسل اليدين جيدا.

- غسل الجرح جيدا.

- في حالات النزيف يجب الضغط على منطقة الجرح للسيطرة على النزيف.

- لف الجرح بضماد جروح مناسب.

- في حال الإصابة بجروح عميقة؛ يجب الاستعانة بالمشورة الطبية بشكل فوري.

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