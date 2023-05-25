بيان عاجل.. "التشكيليين": ليس لنا سلطة على غادة والي لهذا السبب

كتب - محمد شاكر:

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين، قبل قليل، بيانا طالبت فيه بمنحها الضبطية القضائية لتنظيم العمل وفرض أخلاقيات المهنة، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت مؤخرا للفنانة والمصممة غادة والي، بسرقة بعض تصميمات فنان روسي.

قالت النقابة: "أكدنا في بيان سابق أن الفنانة غادة والي ليست عضوا بنقابة الفنانين التشكيليين وليس للنقابة أي سلطة على أي فنان يقوم بعمل فني، فالعمل مسئول عنه صاحبه وليس للنقابة ضبطية قضائية في مجال الفنون التشكيلية".

وأضاف البيان: "النقابة طالبت بذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الفنانين التشكيليين في مجلس النواب وتم رفضها بناء على أصوات تنادي بحرية الفن وأن الضبطية القضائية سوف تقيد حرية الإبداع".

وتابع البيان: "أخيرا نود أن نؤكد أن حصول النقابة على الضبطية القضائية لتنظيم العمل وفرض أخلاقيات المهنة، ومطلوب تعديلات في القانون فلابد أن يكون كل فنان ممارس عضوا بالنقابة، ونحن ندعم حرية الفنان ونؤمن بأنه ينبغي للفنانين أن يتمتعوا بحرية التعبير والابتكار دون قيود".

وأثارت غادة والي حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حلقة من برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، للرد على الاتهامات الموجهة إليها بسرقة أعمال فنية لفنان روسي شهير.