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بعد توجيه السيسي.. والد أحمد بغدودة لمصراوي: ارجع بلدك يا أحمد

11:00 م الأربعاء 24 مايو 2023
بعد توجيه السيسي.. والد أحمد بغدودة لمصراوي: ارجع بلدك يا أحمد

الاعب أحمد فؤاد بغدودة

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كتب- محمد سامي:

تقدم فؤاد بغدودة والد لاعب منتخب مصر للمصارعة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته برعاية نجله، مشيرًا إلى أن الرئيس أبو المصريين و دائما داعما لنا.

وناشد"بغدودة" في تصريحات لمصراوي ولده بالرجوع إلى مصر قائلا: "بوجه ندائي لأبني أحمد تعالى وارجع مصر الأب الروحي للمصريين بيناديك".

وأضاف: "إحنا مولودين في البلد دي وهنعيش ونموت فيها"، متابعا: "كنت بنام وبحلم باليوم اللي الرئيس هيتدخل فيه علشان خاطر أحمد ويجيب ليه حقه".

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وأكدت الأكاديمية في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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