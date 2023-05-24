يوفر 7 مليارات دولار سنويا.. مقترح برلماني بتعديل رسوم الإقامة للأجانب
كتب - مصراوي:
تقدم عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حسن عمار، بمقترح إلى الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا ويكون جزءا من حل لأزمة الدولار.
وأوضح عضو مجلس النواب في مقترحه أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين.
وكشف النائب حسن عمار، أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويا من الفرد المقيم على الأقل نحو 1000 دولار.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم هذه الأعداد المقيمة في مصر، والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري من دعم المحروقات والكهرباء والطرق والمياه، ويقومون بالتجارة والصناعة والمكسب.
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