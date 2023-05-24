كتب - محمد نصار:

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وأكدت الأكاديمية في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

كان إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، علق على أزمة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدوده وسفره بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في تونس، قائلًا: "بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب".

وقال "عادل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل تغير أموال وشراء خط للهاتف، كما أدعى، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.