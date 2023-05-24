محافظ القاهرة يدعو للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتب- محمد نصار:

دعا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الجهات، والأفراد بالاسراع في المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمل على ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها فى كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات.

كما قدمت وسائل حل قابلة للتنفيذ للمشكلات كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق نظمت محافظة القاهرة محاضرة تعريفية عن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على منصة زووم لعدد ١٠٠ متدرب فى اتحاد الخليج العربي.

وتضمنت المحاضرة تعريف كامل بالمبادرة مع عرض تقديمي تضمن افلام وثائقية توضح شروط واليات الاشتراك بالمبادرة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg والذى بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية مايو الجارى.

كما نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات بحى مصر القديمة ومقر جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بحضور أكثر من ٥٠ جمعية أهلية للمشاركة فى المبادرة.