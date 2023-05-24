Water-JCAR.. تفاصيل تعزيز "الري" الشراكة مع المعاهد الهولندية لتطوير القدرات في مجال المياه
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كتب- أحمد السعداوي:
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل "إصدار خطة عمل المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR .. تقييم تأثير تطوير الري والابتكارات العلمية على قطاع المياه".
وتوجه سويلم بالشكر لفريق عمل برنامج JCAR على المجهودات المبذولة سابقًا، والدعوة لبذل المزيد من الجهود مستقبلًا ضمن أنشطة البرنامج .
وأشاد سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي تم تتويجه بتوقيع "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية"Water-JCAR ؛ بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
وأشار الوزير إلى ما قدمه الجانب الهولندي من دعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه في المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الاستراتيجيات، والعمل على تطوير قدرات المتخصصين والباحثين في مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية .
وأكد سويلم ضرورة أن تركز البحوث التطبيقية على التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه على أرض الواقع، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات، مشيرًا إلى أهمية تركيز البحوث على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلي ليتم تنفيذها بمناطق تجريبية، ودراسة تأثير مشروعات الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على المنظومة المائية بشكل متكامل، مع تأكيد أهمية تحقيق الاستدامة في كل مشروعات الوزارة (ماليًّا ومؤسسيًّا) بما يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف المرجوة منها .
وأكد الوزير أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه؛ خصوصًا من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة، مع قيام المتدربين بنقل الخبرات المكتسبة أثناء التدريب لأقرانهم من المهندسين والباحثين .
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