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بالصور.. تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـ"سكن لكل المصريين" في 6 أكتوبر

09:00 ص الأربعاء 24 مايو 2023
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    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (5)
  • عرض 7 صورة
    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (2)
  • عرض 7 صورة
    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (4)
  • عرض 7 صورة
    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (3)
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    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (6)
  • عرض 7 صورة
    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (7)
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    تفاصيل تنفيذ 5 آلاف شقة بـسكن لكل المصريين في 6 أكتوبر (1)
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كتب- محمد عبدالناصر:

مشروع سكن لكل المصريين من أهم المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان ويتم تنفيذها في المدن الجديدة ومن أهم تلك المدن مدينة 6 أكتوبر، نستعرض تفاصيلها على النحو التالي:

ي مدينة 6 أكتوبر يوجد محورين ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بإجمالي 5.5 ألف شقة.

1- المحور الأول وهو الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين" حيث تم البدء في تنفيذ 134 عمارة تضم 3216 وحدة سكنية ويقع موقع المشروع بالقرب من تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

3- المحور الثالث وهو الإسكان فوق المتوسط، حيث يتم تنفيذ 2040 وحدة سكنية، ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات اكثر من80%، ونسبة تنفيذ شبكات المياه والصرف والري أكثر من 70%.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ شقق الإسكان فوق المتوسط نهاية 2023، وتتراوح مساحة الشقق بين 100 حتى 150 مترًا، كاملة التشطيب والمرافق.

ومن أهم خدمات المشروع الاند سكيب ومصاعد ومسجد وأسواق تجارية منفصلة، ويقع المشروع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي.

سوق مصراوى

سكن لكل المصريين الإسكان المتوسط الإسكان فوق المتوسط مدينة 6 أكتوبر وزارة الإسكان

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