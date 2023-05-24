عنوان وتليفون.. توجيهات مشددة من الخطوط السعودية للحجاج

كتب- يوسف عفيفي

أصدرت الخطوط الجوية السعودية، عدة توجيهات إلى حجاج بيت الحرام، بالتزامن مع بدء تشغيل رحلات الموسم من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين، إلى السعودية لأداء المناسك، اليوم الأحد 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو 2023.

واستعرضت الخطوط الجوية السعودية توجيهاتها للحجاج على النحو التالي:

- يجب على الحجاج إدراج اسم وتليفون وعنوان مشرف المجموعة بمكة والمدينة بسجل الحجز.

- ضرورة مراجعة مشرف المجموعـة والركاب كاونتر السعودية بمطار القاهرة بـ4 ساعات على الأقل قبل إقلاع الرحلة.

- تواجد المجموعة بمطار جدة أو المدينة 6 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، لسهولة إنهاء الإجراءات.

- يجب على مشرف المجموعة توزيع بطاقات الصعود على الركاب طبقاً للاسم المطبوع على البطاقة.

- لن يُسمح لأي راكب بالسفر ببطاقة مخالفة للاسم.

- عدم إصدار بطاقات صعود الطائرة (بدل فاقد) إلا بعد التأكد من عدم استخدامها وتكرار المقعد، ويتم ذلك عن طريق صالات المغادرة بالمطار.

- يجب التأكد من حصول حاملي تأشيرات الحج على التطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود الشهادة الصحية حسب الأنظمة والتعليمات.

- يجب التأكد من حمل الركاب لجوازات سفر سارية بداخلها تأشيرة حج صالحة.

- يجب التأكد من حمل الركاب تذاكر مؤكدة الحجز لرحلات العودة.

- يُراعى إرفاق بطاقات جوازات الحجاج بالصفحة المقابلة لتأشيرة الحج وضرورة تعبئتها.

- لن يتم قبول راكب حج (GO SHOW) بدون وجود حجز عودة مؤكد.

- على مشرف المجموعة التأكد من صالات الوصول والمغادرة للركاب المسافرين قبل الوصول للمطارات.

- بضرورة تمييز أمتعة الحجاج عن أمتعة الركاب العاديين القادمين على الرحلات المجدولة ببطاقات حج (HAJ TAG).

- أي حجوزات مجزأة لمجموعة حج يتم إجراؤها من قبل شركات السياحة، سيتم إلغائها دون إخطار الشركة، مع تحمل الشركة المسؤولية الكاملة أمام الحجاج لمخالفة هذا الإجراء لأنظمة الحجز بالخطوط السعودية.

وبدأت رحلات عودة الحجاج اعتبارًا من 2 يوليو وتكون آخر موعد لعودة الحجاج 2 أغسطس 2023.