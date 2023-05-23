"المصري الديمقراطي" في الحوار الوطني: دعم رأس في قطاع الصناعة يمثل أولوية
كتب- إسلام لطفي:
قال محمد خليل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب بلجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: إن حماية السيادة الاقتصادية الوطنية وتعظيم سيطرة الدولة على تنميتها الاقتصادية تمثل أولويات كبيرة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المقصد هو التصنيع بمفهومه الواسع أي تعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعي التكنولوجي في بقية قطاعات الاقتصاد.
وأضاف" خليل"، أن الأولوية حاليًّا هي لدعم رأس المال الوطني المصري في قطاع الصناعة، ومن ثم رأس المال العربي والأجنبي.
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تحقق هدف النهوض بالصناعة الوطنية، ومنها ضبط عملية تصدير المواد الخام، بمعنى عدم تصديرها إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي منها، مضيفاً أنه يوجد حاجة إلى مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات واللوائح والقوانين المرتبطة بالصناعة.
وأشار إلى وجود حاجة ملحة آليات واضحة ومحددة ودائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلاً عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن ضرورة تشغيل المناطق الصناعية الموجودة بكثرة في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني.
سوق مصراوى
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