خلفا للنائب محمد الجارحي.. أحمد حسام عوض أمينًا للشباب في مستقبل وطن

كتب- محمد سامي:

قرر حزب مستقبل وطن، تعيين أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، خلفًا للنائب محمد الجارحي.

وأكد الحزب أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه على أمين عام الحزب وأمين التنظيم.

وأوضح حزب مستقبل وطن، أن القرار الخاص بتعيين أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، ينفذ من تاريخه ويلغى العمل بما قبله من قرارات بهذا الشأن، وأن تخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

وأصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وقت سابق عدد من القرارات التنظيمية في الأمانة المركزية للحزب حيث تولى النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، منصب أمين التنظيم بالحزب، والنائب يحيى عيسوى منصب أمين عام مساعد.