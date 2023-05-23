تفاصيل​ موافقة "قوى النواب" على موازنة التنظيم والإدارة

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديرياته، في ضوء توصية لجنة القوى العاملة بضرورة توفير اعتماد 171 مليون جنيه للباب السادس (الاستثمارات)، طبقا لاعتماد موازنة 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتوافقت اللجنة على التنسيق مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لزيارة مقر الجهاز للوقوف على أعمال التطوير سواء في الإنشاءات أو الآلات والمعدات المستخدمة داخل الجهاز، والتعرف على كيفية إجراء المسابقات داخل الجهاز، وخاصة مسابقات المعلمين وأئمة المساجد، في موعد يحدد قبل 30/6/2023.​