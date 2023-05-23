رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل للعملية السياسية في إفريقيا الوسطى
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيليكس مولوا، رئيس وزراء إفريقيا الوسطى.
وأعرب رئيس وزراء إفريقيا الوسطى، خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة.
كما أكد حرص إفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر في مجال البنية التحتية، في ضوء ما شاهده في مصر من طفرة تنموية وعمرانية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية في إفريقيا الوسطى، وفقا لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بزيادة التعاون مع إفريقيا الوسطى في المجال الصحي بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، وتوريد الدواء المصري لإفريقيا الوسطى، فضلا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات في البلاد.
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