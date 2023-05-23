مؤتمر العمل العربي.. تعاون "مصري سعودي" لتوعية العمال بالحقوق والواجبات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سيعمل فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، مع عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت فعالياته أمس الاثنين بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من 21 دولة عربية.

وأكد شحاتة، عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كل المجالات والتي تتسم بالاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.

ومن جانبه، أعرب المسؤول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء، موضحا أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيرا إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل سوق العمل السعودي.

كما ثمن التعاون مع وزارة القوى العاملة، مشيدا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة. ​