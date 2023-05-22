وكيل "خطة البرلمان".. مستشفيات طهطا وجهينة تكلفت أكثر من مليار جنيه ولا تقدم أي خدمة

كتب- نشأت علي:



أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في كلمتة اليوم الاثنين، أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الصحة، أنه ليس هناك ربط ما بين الانشاء والتشغيل في فكر وزارة الصحة حيث تقوم الوزارة بإنشاء الكثير من المستشفيات دون توفر العناصر البشرية اللازمة لتشغيلها.

وضرب سالم مثالا بما تم في مستشفيات طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج حيث قامت الوزارة مشكورة بالانتهاء من إنشاء مستشفيات على أعلى مستوى تعدت تكلفتهم أكثر من مليار جنيه في حين لا تقوم هذه المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين حتى الآن رغم جاهزيتها فنيا وطبيا بسبب عدم توافر العناصر البشرية الطبية اللازمة لذلك.

وأجاب الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات على تسائل سالم، موكدا أن الوزارة تواجه فعلا مشكلة في ذلك الأمر ونقص في العنصر البشري ولكن جاري حاليا التنسيق مع إدارة الطب العلاجي لحل تلك المشكلات خاصة في ما يتعلق بمستشفيات طهطا وجهبنة وربط فكرة الإنشاء مع التشغيل في وزراة الصحة لتلافي تلك المشكلات.