عضو مجلس التشكيليين: أزمة غادة والي ستتكرر لهذا السبب

كتب- محمد شاكر:

علق الفنان إبراهيم شلبي عضو مجلس نقابة التشكيليين، على أزمة الفنانة والمصممة غادة والي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "في أزمة المصممة غادة والي ومع كل أزمة لميدان ممسوخ، يسأل البعض أين نقابة التشكيليين؟ والواقع أن نقابة التشكيليين موجودة ولكن ليس لديها آلية للتدخل".

وأضاف شلبي في تصريحات لـ"مصراوي": "طالبنا كثيرا بالضبطية القضائية حتى نستطيع العمل، وظبط مثل هذه المسائل، وإلى أن تتم الموافقة فلن نستطيع التدخل لعمل شيئ".

وتابع شلبي: "يحضرني عندما تقدم الفنان سيد سعد الدين بشكوى للنقابة، من فنان يسرق أعماله، ومع ثبوت الواقعة وجدنا أنفسنا عاجزين في التعامل معه ولم يكن أمامنا طريق غير استدعاء الفنان، وقلنا له قول والله والله والله ما هعمل كدة تاني".

وأثارت "والي" حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حلقة من برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، للرد على الاتهامات الموجهة إليها بسرقة أعمال فنية لفنان روسي شهير.

اقرأ أيضًا..

نقابة التشكيليين: غادة والي ليست عضوًا لدينا



