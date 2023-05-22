محمد رمضان يحدد المقصود من صورة الدولارات.. وجمال شعبان يكشف التفاصيل- خاص

كتب- محمد عمارة وأحمد جمعة:

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقًا، كواليس لقاءه بالفنان محمد رمضان، عقب السجال الذي دار بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر "رمضان" صورة له في طائرة خاصة بجواره رزم من الدولارات عقب رحلة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "شعبان" علق على صورة رمضان، قائلًا: "ياريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

وقال الطبيب المشهور: "بعد نشر البوست بتاعي، كلمني وقالي عايز أشوفك بسرعة ضروري، اتقابلنا في نفس اليوم في مكتبه اللي في الدقي، ورحب وقابلني مقابلة لطيفة وكان مبسوط جدا، وقالي بص أنا من الصعب إن أنا ألتفت لكومنت أو بوست وبتشتم ومببصش، أول مرة ألاقي واحد يحطني في منطقة تانية، حب الكلام، وقالي أنا مردتش غير لما دخلت على صفحتك، وعرفت إنك إنسان محترم وبدأت أكلمك".

وأوضح شعبان لمصراوي: "محمد رمضان قال لي على فكرة أنا مش جديد في العمل الخيري، أمي اللي بتقولي ووديت للقصر العيني، وراجع شوف وديت إيه للقصر، وبدي لأبوالريش، وحضانات وأجهزة كلى، وفي بلد أمي بعمل حاجات كتير، لكن مبحبش أعلن دي حاجة بيني وبين ربنا وبين أمي وربنا، المهم تكون أمي وأخويا وعيلتي عارفين بعمل إيه، لكن السوشيال ميديا بيفهموا الرسائل اللي بديها لناس تانية برة، على إنها استفزاز، لكن والله العظيم ما قصدي استفزاز ولا غيره، وأنا أعايز أساعد الغلابة".

وتابع طبيب القلب الشهير: "اتفقنا وقولتله فيه حالة محتاجة جهاز صدمات كهربي، لإن عندها خطر السكتة القلبية المفاجئة، طلبناها في ساعتها وكان وقت بليل ومتأخر، ومكنتش مصدقة وكانت فرحانة جدا، وهي من جمهوره، مبقتش مصدقة إن دكتور شعبان ورمضان معاها".

وأكد جمال شعبان في حديثه لمصراوي: "قالي خلاص وخدنا رقم المحاسب، وقولتله راجع وشوف، قالي ولا أراجع ولا أشوف ولا عايزين نعلن على حاجة، احنا بنعملها لربنا أصلا يعني، اتفقنا خلاص هنجيب الجهاز ونعمل العملية إن شاء الله، وده تكلفته حوالي 300 ألف جنيه، ومستوردة من أمريكا ومرتبطة بسعر الصرف، والحالات بتزيد والأجهزة قليلة، وكويس إننا خدنا منه هذا الوعد وهو سلط الضوء على مشكلة الحالات دي".

وأكمل شعبان: "ناس تقولك شرب شاي بالياسمين، شربت برتقال والله العظيم، عنده برتقال حلو، أنا هتبرع بأتعاب العملية".

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل هاجمت محمد رمضان بسبب الصورة، التي وصفوها بـ"المستفزة" و"غير اللائقة".