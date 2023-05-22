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BBC

نقابة التشكيليين: غادة والي ليست عضوًا لدينا

08:18 م الإثنين 22 مايو 2023
نقابة التشكيليين: غادة والي ليست عضوًا لدينا

غادة والي

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(مصراوي):

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، أن غادة والي، مصممة الجرافيك ليست عضوًا لديها.

وقالت النقابة في بيان عاجل لها، اليوم الاثنين، إنها لا تسأل عن ما ينسب لـ"والي" من أعمال، وليس لها علاقة بها.

وأثارت "والي" حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حلقة من برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، للرد على الاتهامات الموجهة إليها بسرقة أعمال فنية لفنان روسي شهير.

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سوق مصراوى

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