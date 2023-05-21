"حكايات العم قطامش" بقبة الغوري اليوم

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء الأحد 21 مايو 2023، صالون "حكايات العم قطامش"، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "فنجان قهوة مع أفندينا الخديوى".

يتضمن الصالون حكايات وأسرار وطرائف ونوادر تروى لأول مرة عن مصر المحروسة والحياة فى القاهرة الخديوية منذ 150 عام منها: ظهور مشروب الشاى لأول مرة فى نهاية القرن 19 على يد الزعيم أحمد عرابى أثناء نفيه بجزيرة سيلان وإرسال كمية منه لأسرته فى مصر، و(خناقة) تنتهى بشعر حلمنتيشى بين عبد الله النديم وخليل أغا كبير الخدم فى قصر الوالده باشا أم الخديوى إسماعيل.

يتخلل الصالون فواصل من أغانى فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" منها: "يالى سامعنى قول انت بايعنى ولا شارينى" لعادل مامون، و"روحى وروحك" لورده، اداء الفنان محمد وحيد.