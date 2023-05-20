تفاصيل حملات "التموين" اليومية لضبط القمح المحلي المهرب

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا اليوم السبت، من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم؛ حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.



محافظة البحيرة

أكد مجدى الخضر مدير المديرية وكيل وزارة التموين، أن مديرية البحيرة تمكنت اليوم من ضبط ٢٠٠ طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها في الأغراض غير المسموح بها، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، منوهًا بأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن ارتكب ذلك.



محافظة الجيزة

أكدت هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة وكيل الوزارة، ضبط ٥٠ طن قمح محلي قبل استخدامها في الأغراض غير المخصصة لاستخدام القمح.

وأفادت غريب أنه تم توريد الكميات المضبوطة للصوامع بالمحافظة، مشيرةً إلى أن المديرية تتابع يوميًّا مصانع صناعة الأعلاف بالمحافظة، وتمنع نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.



محافظة الفيوم

تمكنت مديرية التموين بالفيوم من ضبط ٥٣ طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها في الأغراض غير المخصصة لذلك.

وأكد السيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، وكيل الوزارة، أن المديرية تسيِّر حملات يومية لضبط مخالفي القرارات الوزارية.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بأن وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجَّه اليوم كل مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي اقماح محلية؛ لضبطها، مشيرًا إلى أن مَن يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذي يمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف، سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية؛ لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.