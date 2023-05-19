إجراء تحويلات مرورية بكورنيش المعادي للقادمين من أثر النبي

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كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر القديمة إجراء تحويلات مرورية بكورنيش المعادي لحركة سير المركبات القادمة من أثر للنبي باتجاه الدائري والكورنيش.

يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره للمهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة للتطوير.

وتم إجراء تحويلات مرورية جديدة لحركة سير المركبات القادمة من مناطق أثر النبي باتجاه الكورنيش ونفق الملك الصالح والدائري وذلك حتي الانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

كما قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.