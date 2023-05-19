الجيزة: غلق كلي لطريق 26 يوليو من هذه الاتجاهات لمدة يومين غدا

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومان.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الغلق يأتي في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر و القيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمه لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر نطاق محافظة الجيزه ( بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر).

وأشارت إلى أن الغلق يكون ابتداء من السـاعه ١٢ صباح يوم السبت الموافق 20/5/2023 حتى الساعة الخامسه صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة اي معوقات للإنتهاء وفقا للمواعيد المحددة، لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :

أولا: حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور ٢٦ يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق ٢٦ يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

وأِشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.