الأرصاد تحذر من الطقس.. تقلبات جوية لمدة 48 ساعة وأمطار تصل للقاهرة

نائب رئيس "إياتا": مصر لعبت دورًا مهمًا في تنظيم الحركة الجوية خلال

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من التقلبات الجوية، تكون ذروتها يوم الثلاثاء المقبل، بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أن اليوم السبت وغدا الأحد توجد أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وكفر الشيخ، بجانب انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتابعت: التقلبات في حالة الطقس ستبدأ من يوم الاثنين وتصل ذروتها يوم الثلاثاء حيث تكون الأمطار أكثر غزارة.

وأكدت أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة إلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وناشدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، المواطنين، ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

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