طوني خليفة يكشف حقيقة إصابته بورم خبيث

(مصراوي):

علق الإعلامي طوني خليفة، على انتشار شائعة إصابته بورم خبيث، موضحًا أن انتشار هذه الشائعة هو ظهور إعلامي له حليق الرأس، منوهًا بأنه كان في آخر حلقة بالموسم على "القاهرة والناس" وحلق شعره وسافر إلى لبنان لقضاء الإجازة.

وأوضح "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ظهر مع المذيع اللبناني نيشان في أحد برامجه حليق الشعر وبعدها انتشرت شائعة أنه مصاب بورم خبيث، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا تؤذيه وكل شخص معرض لهذا المرض.

وتابع: هذه الشائعات غريبة وجعلت الجميع يحزن علي، موضحًا أنه في نفس هذا الظهور حليق الشعر تحدثوا عنه بأنه اعتنق الإسلام وذهب لقضاء العمرة، مؤكدًا أن كل هذه شائعات ظهرت في توقيت واحد.

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