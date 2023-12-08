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تُناسب القوات الخاصة.. تفاصيل العربة المدرعة "تمساح 3" بـ"إيديكس 2023"

04:29 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

منتجات الإنتاج الحربي قي معرض إيديكس للصناعات الدف

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كتب- محمد أبو بكر:

حقق الجناح المصرى فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، جذبا لأنظار الحضور، من خلال حجم المعروضات العسكرية التى عرضت بشكل يليق بالصناعة الوطنية المصرية.

وحصل "مصراوي"، على معلومات حول العربة المدرعة " تمساح 3"، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية.

وتعد عربية تمساح 3 مبنية على شاسيه من شركة "أي إم جنرال الأمريكية"، والدفع الخاص بها 4*4، وتحتوي على "ران فلات، وسي تي إي إس"، والموتور الخاص بها 205 حصان مع فتيس أوتوماتيك، والعربية مدرعة وضد الحماية البالستية حتي بي أي 6، وتتحمل 6 أفراد.

وتناسب العربية القوات الخاصة؛ لأن سرعتها تصل إلى 125 كيلومتر في الساعة، وتسير في جميع الأراضي.

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معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 العربة المدرعة تمساح 3 القوات المسلحة المصرية

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