صوت الرعد.. أحدث مدافع كوريا الجنوبية في معرض إيدكس 2023

كتب- محمد سامي:

أقيم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس (EDEX) 2023، في مصر على مدار الأيام من 4 حتى 7 أكتوبر، بحضور كبير ومميز من الدول العربية والعالمية التي تعرض أبرز ما لديها من عمليات التسليح.

وشهد الجناح الكوري الجنوبي، تعاونا مصريا في صناعة المدفع "صوت الرعد" k8، ويعرض Hanuwha بمعرض إيدكس K9 ثاندر، وكذلك K10 وهو الجهاز الذي يمد K9 بالذخيرة عن طريق الإمداد الاتوماتيكي، تتمتع بطارية K9 Thunder/K10 ARV المدمجة بالقدرة المتنوعة اللازمة للاشتباك مع أي هدف للعدو، بفضل نظام التحكم في الحرائق المتطور، حيث أن K9 Thunder قادر على تقديم دعم ناري غير مباشر لتشتيت وإخضاع وإعاقة قدرة العدو على شن حرب في بيئة تتمحور حول الشبكة، من أجل الحفاظ على مهمة إطلاق النار، تقترب مركبة إعادة إمداد الذخيرة K10 (ARV) من K9 Thunder، وتعيد إمداد ذخائرها الموجودة على متنها على الفور.

ويعمل المدفع مع مركبة دعم "كيه - 10" لتزويده بالقذائف يمكنها حمل 104 قذائف، التي يمكن نقلها إلى وحدة المدفع الرئيسية "كيه - 9" آليا بمعدل 10 دقائق كل دقيقة.ويتم تحديد الأهداف بدقة وسرعة عالية من قبل مركبة تابعة لمنظومة المدفع تحمل اسم "كيه - 77" وهي مركز توجيه نيراني، تمكنه من تحديد الأهداف وقصفها بالدقة والسرعة المطلوبة.

وأثبتت K9 Thunder تفوقها في القتال والعروض التوضيحية واختبارات التقييم في مجموعة واسعة من البيئات، مثل الظروف الجوية القاسية في الأدغال والصحاري والمناطق شديدة البرودة.