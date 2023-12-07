ممثل حملة "يمامة": الدولة لا تنتبه لحصر زراعات القمح.. ونحتاج لمجلس للإصلاح الزراعي

كتب- إسلام لطفي:

وجه حاتم رسلان، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، الشكر للمصريين بالخارج على الصورة المشرفة الذين ظهروا بها خلال فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف أن الأزمات الاقتصادية كانت المحرك الأساسي لفكرة الترشح للمرشح عبد السند يمامة، كما أننا لدينا مشكلة في عدم توفر العملة الصعبة وحالة من التشابك الاقتصادي.

وتابع: "اليوم هناك مشكلة الدولة لا تنتبه لها، وهى حصر زراعات القمح، فالعام الحالي لا يوجد إقبال عليها لعدم التشجيع للمزارع، ونحن بهذا الأمر أمام مشكلة كبيرة مما يستدعي أننا نستورد قمح بقيمة 6 مليون دولار، لذلك أناشد الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لرفع سعر شراء القمح من الفلاح وحل تلك الأزمة".

واستكمل رسلان: "رؤيتنا أنه لا بد أن يكون هناك مجلس أعلى للإصلاح الزراعي، ومهم أن يكون للحكومة رؤية لحل كافة المشكلات الاقتصادية".

أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة د. سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، د. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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