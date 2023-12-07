"العربية للطيران" تطلق خط رحلات مباشرة بين مطاري الشارقة وسفنكس

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "العربية للطيران"، اليوم الخميس، عن إطلاق رحلات مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا أيام: السبت، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والجمعة، ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

وتُشغل شركة "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص "A320" و"A321"، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعًا في العالم.

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